Роскомнадзор требует от Google запретить рекламирование митингов

В пресс-релизе Роскомнадзора говорилось о том, что ведомство требует от компании Google перестать использовать видеохостинг YouTube для рекламирования несанкционированных массовых митингов.

В ведомстве утверждают, что ряд структур, имеющих каналы на YouTube, приобретали у этого видеосервиса рекламные средства, к которым относятся и push-уведомления. В Роскомнадзоре уточнили, что с помощью такой рекламы жителей страны информировали о проведении несанкционированных митингах, которые также направлены на срыв выборов. По данным Роскомнадзора, эти push-уведомления получали даже те юзеры, которые не были подписаны на соответствующие YouTube-каналы.

Подчеркивается, что Роскомнадзор сохранил право на ответные меры в случае, если компания проигнорирует требование. Подчеркивается, что не вмешательство Google в работу видеохостинга YouTube будет расцениваться как враждебное действие по отношению к проведению демократических выборов, а также как вмешательство в суверенные государственные дела, пишет «Lenta.ru».