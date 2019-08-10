В Москве проходит согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

В Москве на проспекте Академика Сахарова проходит согласованная с властями столицы акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации по разным причинам.

Официально митинг начался в 14:00 мск, но люди стали собираться на проспекте за час до начала. На данный момент известно, что на акцию пришли более 7 тыс. человек. Такие данные предоставили в пресс-службе ГУ МВД, что совпадает с подсчетами "Белого счетчика". Перед собравшимися выступили один из организаторов акции журналист Илья Азар, журналист Леонид Парфенов и независимый кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, которому, в числе прочих, отказали в регистрации.

Еще до начала акции Илья Азар, во время общения с журналистами, заявлял, что организаторы митинга не хотят провоцировать столкновения с правоохранительными органами. Тем не менее, к этому часу известно о пятерых задержанных, пишет РБК.