Почти 100 профессий исчезнет в колледжах России

Российский министр просвещения Ольга Васильева заявила, что к 1 сентября 2020 года в колледжах страны изменится список профессий. По ее словам, часть специальностей устарела, а некоторые даже исчезли, а для третьих – достаточно пройти краткосрочные обучающие курсы.

Васильева уточнила, что из перечня специальностей и профессий будет убрано около 100 позиций, которые в течение последних пяти лет не пользовались спросом у абитуриентов, такие как сборщик изделий электронной техники, ткач, вышивальщица, изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, радиооператор и другие.

Министр добавила, что их место займут другие специальности и профессии, например, графический дизайн, техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, мехатроника и мобильная робототехника и аддитивные технологии, сообщает «Lenta.ru».