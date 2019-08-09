День строителя в России

В России 11 августа будет отмечаться День строителя. Каждый год празднование этого дня приходится на второе воскресенье последнего летнего месяца. День строителя в нашей стране празднуется уже около 60 лет.

Первое официальное празднование этого дня состоялось 12 августа 1956 года в Советском Союзе. Ему предшествовало утверждение указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя»» от 6 сентября 1955 года. Празднование этого дня было закреплено постановлением Президиума Верховного Совета Советского Союза от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». День строителя с 2011 года стал федеральным праздником по решению министерства регионального развития РФ.

Также этот день отмечают не только строители, но люди, работающие в смежных профессиях – архитекторы, инженеры, разнорабочие, подрядчики, каменщики, проектировщики и так далее.

В День строителя по всей России проводятся различные праздничные мероприятия, на которых лучшим сотрудникам этой отрасли вручаются государственные и ведомственные награды, сообщает РИА Новости.