На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Александр Лиев, советник руководителя Минагрополитики Украины, в Facebook опубликовал фрагменты из писем жителей Крыма, которые поделились изменениями, произошедшими на полуострове после его воссоединения с Россией.

Многие крымчане отметили, что качество дорог повысилось, а также улучшилась криминогенная ситуация. Некоторые жители полуострова добавили, что в городах стало спокойнее и чище, зарплаты и пенсии выросли, бесплатная медицина развивается.

Бизнесмены Крыма рассказали о новых правилах уплаты налогов. Теперь, говорят они, вести дела стало легче, потому что нет никаких теневых схем. Также бизнесмены отметили, что налоги стали выше, однако, работать можно, потому что правила уплаты налогов понятные.

Помимо положительных моментов, жители Крыма поделились и отрицательными сторонами воссоединения полуострова с РФ. Крымчан беспокоит повышенное внимание к военной тематике: на улицах часто можно увидеть военную технику, а в детских садах и школах – сплошное военно-патриотическое воспитание, хотя раньше подобного не было, передает «Lenta.ru».