МИД Украины высказало протест из-за поездки Путина в Крым

Внешнеполитическое ведомство Украины высказало протест из-за поездки главы РФ Владимира Путина в Крым.

На портале украинского МИД появилась публикация, в которой говорится о том, что ведомство абсолютно несогласно с очередным несогласованным с властями Украины посещением главой России Владимиром Путиным 10 августа 2019 года временно оккупированных территорий государства – Автономной Республики Крым и города Севастополь. В МИД добавили, что посещение полуострова российским лидером нарушает суверенитет и территориальную целостность страны.

Президент России накануне посетил международное байк-шоу в Севастополе, организованное мотоклубом «Ночные волки». На это мероприятие Путин приехал на мотоцикле марки «Урал» вместе с главой Крымского полуострова Сергеем Аксеновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Отмечается, что Киев всегда выражает подобный протест, когда российский лидер или премьер-министр приезжают Крым. Однако МИД РФ неоднократно говорило о том, что никто не вправе указывать российским властям когда и как посещать субъекты Федерации, передает РИА Новости.