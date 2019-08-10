Советский фильм "Любовь и голуби" стал самым популярным фильмом на YouTube

Киноконцерн "Мосфильм" опубликовал рейтинг самых популярных советских фильмов. Так, в 2011 году на своем YouTube-канале, "Мосфильм" разместил в бесплатном доступе коллекцию советских фильмов. Теперь сотрудники киноконцерна подсчитали результаты просмотров картин, выделив наиболее популярные.

Первое место в рейтинге занял любимый многими россиянами фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Картина набрала более 20 миллионов просмотров с момента размещения.

На втором и третьем местах расположились фильмы легендарного режиссера Леонида Гайдая — "Иван Васильевич меняет профессию" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", набравшие более 18,9 и 18 млн просмотров соответственно, пишет РИА Крым.