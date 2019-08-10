Путин поздравил "Ночных волков" с 10-летием байк-шоу в Крыму

Президент России Владимир Путин посетил байк-шоу в Крыму, которое уже в течение 10 лет проводит клуб байкеров "Ночные волки". Президент прибыл на шоу вместе с лидером клуба Александром Залдостановым ("Хирург") на мотоцикле "Урал".

Глава России поздравил "Ночных волков" с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму, отметив, что шоу - это хорошее начинание, которое сплачивает всех, кто с теплотой относится к России, а также подает хороший пример, как нужно относится к нашей стране.

В ответ байкеры поблагодарили президента за поддержку и подарили ему головной убор в виде вязаной шапочки и фильм, который сами сняли во время одного из предыдущих шоу, "Русский реактор", посвященный главе государства, пишет РИА Новости.