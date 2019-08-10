Названы регионы с наибольшим числом людей с ожирением

Минздрав представил статистические данные, согласно которым были выявлены регионы с наибольшим количеством людей страдающих ожирением. Так, по итогам 2018 года лидером по количеству жителей с данным заболеванием является Курганская область. За ней следуют Алтайский край и Ульяновская область.

Специалисты назвали и регионы, в которых проживает наименьшее количество жителей с ожирением. Это Якутия, Приморский края и Белгородская область.

Всего в России в 2018 году зафиксировано более 2 млн жителей, которым был поставлен диагноз ожирение. Причем около 450 тыс. человек данный диагноз был поставлен первый раз только в прошлом году, пишет РИА Новости.