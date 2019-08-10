Роспотребнадзор обнаружил запрещенные в России ГМО в китайской папайе

В Роспотребнадзоре рассказали об обнаружении незарегистрированных в России ГМО в продукции, содержащей китайскую папайю, которая была запрещена к ввозу на территорию страны с 1 июля текущего года из-за обнаружения в ней ГМО.

Ранее, в числе прочих продуктов, специалисты ведомства обнаружили незарегистрированные в России ГМО в кусочках папайи в овсяной каше "Быстров", в "Ассорти для гурманов с папайей и ананасом", изготовителем которой является компания "Нестле Россия". При этом в ведомстве отметили, что производитель знал о содержании в своем продукте запрещенных ГМО и не проинформировал ведомство о наличии на рынке подобной продукции.

Официальный представитель компании "Нестле Россия" прокомментировал данную ситуацию. По его словам, компания не использует в производстве запрещенных в России ГМО. Он назвал их выявление в каше "Быстров" случайностью и заявил, что данный продукт снят с производства, пишет ТАСС.