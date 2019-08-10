Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 АВГ, 20:30 МСК
USD (ЦБ)    65,2543
EUR (ЦБ)    73,0196

10 АВГ, 20:30 МСК
USD (ЦБ)    65,2543
EUR (ЦБ)    73,0196

Роспотребнадзор обнаружил запрещенные в России ГМО в китайской папайе

10.08.2019 18:55
Комментарии
Роспотребнадзор обнаружил запрещенные в России ГМО в китайской папайе

В Роспотребнадзоре рассказали об обнаружении незарегистрированных в России ГМО в продукции, содержащей китайскую папайю, которая была запрещена к ввозу на территорию страны с 1 июля текущего года из-за обнаружения в ней ГМО.

Ранее, в числе прочих продуктов, специалисты ведомства обнаружили незарегистрированные в России ГМО в кусочках папайи в овсяной каше "Быстров", в "Ассорти для гурманов с папайей и ананасом", изготовителем которой является компания "Нестле Россия". При этом в ведомстве отметили, что производитель знал о содержании в своем продукте запрещенных ГМО и не проинформировал ведомство о наличии на рынке подобной продукции.

Официальный представитель компании "Нестле Россия" прокомментировал данную ситуацию. По его словам, компания не использует в производстве запрещенных в России ГМО. Он назвал их выявление в каше "Быстров" случайностью и заявил, что данный продукт снят с производства, пишет ТАСС.

Комментировать (без регистрации)
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Чем грозит человечеству четвертая промышленная революция?

Чем грозит человечеству четвертая промышленная революция?
Исследования

«МАКС» – рост в «нулевых»

«МАКС» – рост в «нулевых»
Наука и технологии

«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?

«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
Исследования

Оборона от кибератак. В России создают новое подразделение для защиты «военного интернета»

Оборона от кибератак. В России создают новое подразделение для защиты «военного интернета»
Наука и технологии

Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»

Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
Политика 1

В России находят средства на тушение лесных пожаров, названа альтернатива и цена задержки Nord Stream 2 и другие новости

В России находят средства на тушение лесных пожаров, названа альтернатива и цена задержки Nord Stream 2 и другие новости
События и факты 2

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России цифровизировали рудники и создавали медтехнологии?

ТОП-10 достижений недели: как в России цифровизировали рудники и создавали медтехнологии?

В Красноярском крае «Норникель» цифровизировал два заполярных рудника

В Красноярском крае «Норникель» цифровизировал два заполярных рудника

В Свердловской области стартовал проект первого резидента ТОСЭР «Новоуральск»

В Свердловской области стартовал проект первого резидента ТОСЭР «Новоуральск»

В Краснодарском крае запустили новое кондитерское производство

В Краснодарском крае запустили новое кондитерское производство

Новости дня

19:44 Советский фильм "Любовь и голуби" стал самым популярным фильмом на YouTube Советский фильм "Любовь и голуби" стал самым популярным фильмом на YouTube
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
19:27 Путин поздравил "Ночных волков" с 10-летием байк-шоу в Крыму Путин поздравил "Ночных волков" с 10-летием байк-шоу в Крыму
19:09 Названы регионы с наибольшим числом людей с ожирением Названы регионы с наибольшим числом людей с ожирением
15:38 Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето
15:22 В Москве проходит согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму В Москве проходит согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
12:44 Зеленский получил жесткий урок от Путина и Меркель Зеленский получил жесткий урок от Путина и Меркель
Пять сотрудников "Росатома" погибли при испытаниях двигателя
Пять сотрудников "Росатома" погибли при испытаниях двигателя
12:12 Названы наиболее распространенные в России фамилии Названы наиболее распространенные в России фамилии

Узнай, страна!

09 АВГ, 14:54 ТОП-10 достижений недели: как в России цифровизировали рудники и создавали медтехнологии? ТОП-10 достижений недели: как в России цифровизировали рудники и создавали медтехнологии?
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
09 АВГ, 10:14 Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ
08 АВГ, 17:26 Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии
08 АВГ, 13:42 Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области
07 АВГ, 16:14 В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы
07 АВГ, 11:21 Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения
Дозвониться до зарплаты. В России заработанные деньги можно будет получить по номеру телефона
Дозвониться до зарплаты. В России заработанные деньги можно будет получить по номеру телефона
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter