Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

На официальном сайте международного рейтингового агентства Fitch появилась информация об изменении кредитного рейтинга России. Так, агентство повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев агентство Fitch повысило рейтинг России из-за уверенности в устойчивости российской экономики и грамотной экономической политики страны, пишет РИА Новости.