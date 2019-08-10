Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето

Один из ведущих сотрудников центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда же в Московский регион вернется лето. По его словам, уже в это воскресенье в столице будет преобладать облачная погода с прояснениями, а температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Также, Тишковец сообщил о прекращении дождей уже в послеобеденное время в субботу. В норму вернется и атмосферное давление. Оно составит порядка 745 миллиметров ртутного столба, пишет РИА Новости.