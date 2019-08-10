Пять сотрудников "Росатома" погибли при испытаниях двигателя

Согласно информации, предоставленной пресс-службой госкорпорации "Росатом", в результате трагедии, произошедшей на военном полигоне в Архангельской области, погибли пять сотрудников корпорации. Еще трое получили травмы и ожоги разной степени тяжести.

По предоставленной информации, трагедия произошла во время "проведения работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".

Также, в официальном пресс-релизе сообщается, что всем пострадавшим во время трагедии сотрудникам и семьям погибших во время испытаний работников будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, пишет RT.