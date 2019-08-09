Россия получила право поставлять пшеницу в Саудовскую Аравию

Официальный представитель Россельхознадзора сообщил, что Саудовская Аравия предоставили право российским аграриям поставлять пшеницу на свой рынок. Это произошло из-за смягчения требований к качеству поставляемой пшеницы. Ранее, Россия не могла экспортировать зерно в королевство, так как Саудовская Аравия требовала поставок абсолютно чистой пшеницы, без каких-либо следов повреждения зерен клопом-черепашкой.

Это очень хорошая новость для России, подчеркнул представитель Россельхознадзора. Так как Саудовская Аравия является одним из крупнейших мировых покупателей пшеницы. Ежегодно королевство закупает более 3 млн тонн зерна. Ранее, Саудовская Аравия закупала у России только ячмень, являясь самым крупным его импортером, пишет ТАСС.