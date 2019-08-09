Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилась на 1,2 млн гектаров

Как сообщили в пресс-службе МЧС, объединенными силами группировки Министерства обороны России и МЧС удалось потушить порядка 355 пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Так, по словам официального представителя пресс-службы, удалось уменьшить общую площадь возгораний в трех российских регионах на 1,2 млн гектаров. Теперь, площадь лесов, охваченных пожарами составляет порядка 96 тысяч гектаров, пишет РИА Новости.