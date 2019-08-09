Онколог рассказал о семи симптомах рака

Доктор медицинских наук Сергей Абашин рассказал о том, как можно заподозрить у себя наличие онкологического заболевания на ранней стадии. Он назвал семь симптомов, которые являются возможными предвестниками рака.

По его словам необходимо обратиться к врачам и пройти все необходимые исследования, если вы обнаружили у себя какие-либо необычные кровотечения или выделения; новые уплотнения на теле; язву, которая не заживает в течение длительного времени; какие-либо проблемы с кишечником или мочевым пузырем; продолжительный, непроходящий кашель или охриплость голоса; проблемы с пищеварением или трудности во время глотания; любые изменения в бородавке или родинке.

Доктор Абашин напомнил о необходимости проходить постоянные медицинские обследования, и что в настоящее время онкологические заболевания поддаются лечению, при условии, что они выявлены на ранней стадии, пишет РИА Новости.