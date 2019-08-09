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Еда станет более скудной, более дорогой и менее здоровой

09.08.2019 18:57
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Еда станет более скудной, более дорогой и менее здоровой

Продовольствие станет более дефицитным, цены на продовольственные товары будут расти, и зерновые культуры потеряют свою пищевую ценность из-за климатического кризиса, согласно основному отчету по землепользованию от Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата.

Климатический кризис также изменит то, какие культуры могут выращивать фермеры. Некоторые климатические условия станут слишком жаркими для того, что выращивается сейчас. В некоторых зонах будет больше наводнений, снега и влаги в воздухе, что также ограничит возможности выращивания.

«Время быстро уходит, чтобы успеть снизить выбросы и остановить потепление климата до преодоления критического уровня в 2 градуса. Это ключевое сообщение этого доклада», - сказала одна из авторов отчета Памела МакЭлви, доцент кафедры экологии человека в Школе Экологические и биологические науки в университете Рутгерса.

В отчете установлено, что питательные свойства пищи также могут снизиться. Например, пшеница, выращенная с высоким содержанием углекислого газа, будет давать на 6-13% меньше белка, на 4-7% меньше цинка и на 5-8% меньше железа, согласно экспериментам, проведенным с этим растением.

«Мы изучаем, как потепление отразится на пище, которую мы едим, а также на различных культурах, и мы видим схожие результаты», - сказала один из авторов доклада Синтия Розенцвейг, старший научный сотрудник Института космоса имени Годдарда при НАСА, где она возглавляет Группу по климатическим воздействиям.

По ее словам, с учетом того, что экстремальные явления, такие как летняя жара в Европе, усиливаются по величине и интенсивности, пищевые системы уже испытывают определенную нагрузку.

Недоедание давно стало проблемой ученых, которые внимательно следят за климатическим кризисом. Когда вам не хватает еды, это снижает вашу способность функционировать физически. Это может снизить вашу способность мыслить ясно. Исследования показывают, что это повышает риск хронических заболеваний и смерти.

В то время как слишком многим людям не хватает еды, мир делает успехи в этой области. Считалось, что в 1990-х годах 1,01 млрд человек не имели достаточно еды. К 2015 году, по данным Министерства сельского хозяйства США, этот показатель составлял 80,5 млн человек, или около 11% населения мира. Климатический кризис может обратить вспять этот прогресс, пишет CBSDetroit.

В предыдущих работах, посвященных производству 10 лучших мировых культур - ячменя, маниоки, кукурузы, масличной пальмы, рапса, риса, сорго, сои, сахарного тростника и пшеницы, - было установлено, что из-за климатического кризиса мир уже видел сокращение на 35 трлн калорий каждый год. Это равняется приблизительно 1% калорий пищи, потерянных каждый год.

«Это означает, что вы убираете пищевые калории примерно для 50 млн человек, это уже происходит», - сказал автор исследования Дипак Рэй, старший научный сотрудник Института глобальной инициативы в области ландшафтов при Университете Миннесоты. «Возможно, в будущем мы увидим еще больше потерь, если не будем к этому готовиться и сокращать выбросы углерода».

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