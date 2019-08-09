На Украине объяснили решение пропустить российский самолет вопреки запрету

Пресс-секретарь государственного предприятия «Украэрорух» Руслана Данилив прокомментировала решение пропустить через воздушное пространство Украины российский самолет Boeing-738, принадлежащий авиакомпании "Глобус", который вынужден был пролететь над украинской территорией для того, чтобы не попасть в сильный грозовой фронт. Она сообщила, что предприятие действовало строго соблюдая международные нормы и стандарты и заявила, что в подобной опасной ситуации диспетчеры не имели права отказать пассажирскому авиалайнеру в возможности зайти в воздушное пространство страны.

Данилив подчеркнула, что все обвинения сотрудников компании в действиях против Украины, а тем более в измене являются необоснованными, добавив, что если бы с пассажирским самолетом случилось несчастье из-за отказа в пролете над своей территорией, в произошедшем обвинили бы Украину, пишет Лента.ру.