Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, поблагодарила Украину за пропуск в свое воздушное пространство пассажирского авиалайнера России. Ранее самолет компании «Глобус», направляющийся в Москву, был вынужден из-за мощной грозовой деятельности запросить разрешение на пролет над Украиной. Отмечается, что с 2015 года российское пассажирское воздушное судно впервые использовало украинское воздушное пространство.

Ранее пресс-служба «Украэроруха» рассказала, что пилоту авиалайнера Boeing 737-800, который направлялся из итальянского города Бари в столицу РФ, дали разрешение пересечь украинское воздушное пространство в связи с вероятностью аварийной ситуации во время полета из-за активного грозового фронта. Уточняется, что авиалайнер 26 минут находился над Украиной.

Напомним, что авиасообщение между Москвой и Киевом, а также использование украинского воздушного пространства, было прекращено с осени 2015 года по инициативе Украины, пишет «Известия».