Минпромторг прокомментировал информацию о сокращении ассортимента дешевых лекарств

В пресс-службе Министерства промышленности и торговли России прокомментировали информацию, распространенную некоторыми СМИ о том, что в России происходит "вымывание" дешевых медицинских препаратов из ассортимента аптек. В ведомстве представили данные о розничных продажах лекарств за первые пять месяцев текущего года.

Так, согласно статистике в ценовом сегменте от 500 рублей и выше продажи лекарств увеличились на 13,5%, в ценовом сегменте от 150 до 500 рублей розничные продажи упали на 1,6%, в ценовом сегменте от 50 до 150 рублей произошло сокращение продаж на 1,9%, а в самом дешевом сегменте до 50 рублей продажи показали наибольшее сокращение, на 8,1%.

Тем не менее в ведомстве считают, что преждевременно делать какие-либо выводы о сокращении продаж, а тем более "вымывании" дешевых лекарственных препаратов из аптек. По словам представителя министерства, необходимо дождаться окончания года, а уже потом делать общий анализ ситуации и соответствующие выводы.

Ранее, "Коммерсант" ссылаясь на заявление генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, сообщал о том, что в России, впервые за три года, в ценовом сегменте от 50 до 500 рублей произошло резкое сокращение продаж лекарственных препаратов. Причем Шуляк назвал этот факт "вымыванием" дешевых лекарств из розничной продажи, пишет ТАСС.