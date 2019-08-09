В Крыму неизвестные подняли флаг Украины. Об этом сегодня в Facebook заявил Богдан Ковалев, советник председателя Херсонской областной государственной администрации.

Ковалев рассказал, что флаг Украины в городе Судак в память о четырех погибших солдатах в Донбассе подняли местные украинские патриоты.

Ранее, 6 августа, четверо военнослужащих Украины погибли в Донбассе в результате обстрела со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики. Однако ДНР опровергает причастность своей армии к этому инциденту. По информации самопровозглашенной республики, украинские солдаты погибли из-за неосторожного обращения с боеприпасами, сообщает «Lenta.ru».