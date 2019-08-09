Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России. В этот раз, как пишет Газета.ру, с сообщением в эфире местного телевидения выступил депутат Рады Олег Волошин, представляющий «Оппозиционный блок — За жизнь». По его словам, Россия является «воюющей стороной» в вопросах, связанных с Крымом. Парламентарий заявил, что полуостров включен в состав России, и на нем присутствуют российские войска и флаги. Развивая тему, Волошин отметил следующее: «Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором».