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Французский депутат требует российские деньги

09.08.2019 17:51
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Французский депутат требует российские деньги

Франсис Веркамер, депутат французского Нацсобрания, призывает правительство страны разрешить вопрос с выплатами РФ по облигациям царских времен. С таким предложением депутат обратился к министру по вопросам госслужбы и бюджета Жеральду Дарманену. Кроме того Веркамер намерен уточнить, что именно власти Франции делают для разрешения этого вопроса.

Депутат считает, что российские выплаты не соответствуют действительной стоимости облигаций. Подчеркивается, что по договору от 27 мая 1997 года Российская Федерация обязалась выплатить $400 миллионов, однако почти четыреста тысяч жителей Франции требуют выплаты размером в €30 миллиардов, объясняя это тем, что Россия не является банкротом.

Российские железнодорожные компании в 1867 году стали выпускать государственные ценные бумаги. За 30 лет инвесторы из Франции вложили в них около 15 миллиардов франков или 53 миллиарда евро. До 1918 года некоторым вкладчикам выплатили хорошую прибыль, однако обязательства по царским госзаймам были аннулированы Советской властью, передают «Вести.ru».

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