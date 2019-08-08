На Аляске обнаружили бутылку с письмом советских моряков

На побережье у города Шишмарёв (штат Аляска, США) Тайлер Иванофф обнаружил бутылку с посланием, которое было написано на русском языке. Письмо было отправлено в 1969 году. Тайлер сделал пост на своей страничке в Facebook, где обратился с просьбой помочь перевести данное послание. Пользователи сообщили американцу, что письмо было написано моряками советской плавбазы «Сулак». Нашедшего послание попросили сообщить об этом по указанному адресу, а на прощание авторы пожелали будущему получателю хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания, передает russian.rt.com.

© Фото : страница Tyler Ivanoff в Facebook