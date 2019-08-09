Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

Компания Huawei представила свою операционную систему для мобильных устройств Harmony OS. Презентация прошла в городе Дунгуань на открытии трехдневного мероприятия Huawei Developer Conference – 2019.

Ожидается, что эта операционная система придет на замену используемой сейчас ОС Android, так как власти Соединенных Штатов Америки ввели в отношении компании ограничительные меры: Google заблокирует Huawei доступ к обновлениям Android с 19 августа 2019 года.

Руководитель потребительского подразделения китайской компании CBG Ричард Ю. надеется, что их продукт поможет сделать мир более гармоничным и удобным. Отмечается, что новая ОС Harmony OS не похожа на Android и функционирует на основе микроядра, позволяя синхронизировать различные устройства, такие как компьютеры, телефоны, умные часы, планшеты и технику для умного дома, передает ТАСС.