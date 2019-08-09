В России доля расчетов в долларах по экспорту в страны ЕС и БРИКС сократилась

ЦБ России сообщил, что в первом квартале 2019 года в РФ доля расчетов в долларах по экспорту в страны Евросоюза, БРИКС, а также Китай сократилась, хотя доля поставок в евро, наоборот, повысилась.

Доллар по-прежнему остается наиболее используемой иностранной валютой, однако его доля в оплате поставок из России в государства ЕС и БРИКС сократилась на 50%. Уточняется, что в первом квартале текущего года расчеты в долларах за экспорт со странами Евросоюза составила 46,6%, а по итогам 2018 года аналогичного периода – 54,4%, со странами БРИКС – 40,6%, а в прошлом году – 73,1%, а с Китаем – 45,7%, а в 2018 году – 75,1%.

Возможно такая тенденция связана с тем, что сейчас довольно рискованно рассчитываться в долларах. Подчеркивается, что на российском внутреннем рынке, по информации ЦБ, доля сделок в долларах также снижается.

Несмотря на это, доля экспорта в евро, наоборот, увеличилась. Отмечается, что доля расчетов поставок из России со странами Евросоюза выросла до 42,3%, а в 2018 году доля расчетов в евро за аналогичный период составляла 34,3%, в государствах БРИКС доля расчетов в этой иностранной валюте увеличилась с 11,1% до 30,7%, а в КНР – с 12% до 37,6% соответственно, сообщает ТАСС.