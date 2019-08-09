Украина пустила в свое воздушное пространство российский самолет

Украина дала разрешение на вход российского самолета в свое воздушное пространство. Как пишут «Известия», информация об этом была предоставлена пресс-службой «Украэроруха». В сообщении говорится, что речь дет о самолете Boeing-738 REG-VQBMG АК «Глобус», который летел по маршруту из Италии обратно в Россию. Зайти на украинскую воздушную территорию он был вынужден, чтобы обойти мощнейший грозовой фронт. Инцидент произошел еще седьмого августа над территорией Львовской области.