США нашли новую альтернативу "Северному потоку - 2"

Издание Junge Welt опубликовало статью, в которой говорится об альтернативе российскому газопроводу "Северный поток - 2". Так, по мнению автора стати, США не смогут предотвратить завершение строительства газопровода. Поэтому, необходимо найти ему альтернативу, которой может стать трубопровод EastMed. Его планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию. Тем не менее, проект который обсуждали министры Греции, Израиля, Кипра, а также помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон, может быть реализован только к 2025 году, пишет RT.