Алтайские зоологи обнаружили неизвестного науке паука-волка

Зоологи из Алтайского государственного университета в ходе научной экспедиции на Мультинский участок Катунского заповедника обнаружили новый для науки вид паука. Данный вид ученые отнесли к семейству пауков-волков (лат. Lycosidae, от др.-греч. λύκος — волк). Об этом сообщается на официальном сайте Катунского биосферного заповедника.

Как рассказал Александр Фомичев, являющийся одним из участников экспедиции, пауки, которые относятся к этому роду, обитают лишь в высокогорьях и селятся только на осыпях. Эти пауки весьма пугливы и норовят скрыться от человека в щелях между камнями. Примерно 2/3 их видов – эндемики Алтайских гор и чаще всего живут в пределах определенного горного хребта. Фомичев также заметил, что пауки-волки представители рода Acantholycosa аллопатричны (на разных хребтах живут разные виды). Однако обнаруженный вид пауков живёт на одной горе и в одной осыпи еще с одним видом пауков из данного рода, что достаточно уникально.

Как отмечают ученые, новый вид паука можно будет увидеть к концу 2019 г в зооколлекции Катунского заповедника.​