В Совфеде заявили, что карта ОИ-2020 с «японскими» Курилами – это акт агрессии

Олимпийская карта-2020, на которой четыре российских курильских острова изображены как территория Японии, стала причиной скандала. Как передает РИА Новости, российские политики заявили, что подобный шаг со стороны Токио – это провокация. Так, по словам члена Совфеда Олега Морозова, подобные действия – это картографическая агрессия. А подобные действия со стороны Японии не отвечают «духу и букве Олимпийской хартии». Морозов считает, что аналогичной позиции должны придерживаться и в МОК.