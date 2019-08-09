На официальном сайте ОИ-2020 российские Курильские острова отображены в составе Японии

Российские Южные Курилы появились на карте Японии, изображенной на официальном сайте Олимпийских игр-2020. Как передает РИА Новости, в маршруте, по которому проходит олимпийский огонь, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи «записаны» в составе префектуры Хоккайдо.

Напомним, что Олимпиада в Токио будет проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпиада запланирована на период с 25 августа по 6 сентября.

Вопрос Курильских островов, которые являются российской территорией, уже много лет волнуют Токио. Японцы пытаются претендовать на четыре острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.