Зеленский и патриарх Варфоломей не смогли договориться

Украинский лидер Владимир Зеленский и Константинопольский патриарх Варфоломей не смоли прийти к общему решению и не подписали планируемое соглашение по итогам встречи, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Как до этого сообщали СМИ, глава Украины и патриарх встретились в рамках визита в Турцию.

Что касается самого соглашения, то его заранее готовили в патриархате, и касалось оно сотрудничества с украинским МИДом. Других подробностей о документе пока не сообщается, однако, как утверждают СМИ он не носит политического характера и касался проблем экологии.

О том, по каким причинам сорвалось соглашение, не известно.