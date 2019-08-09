Красноярск: в управлении по борьбе с коррупцией МВД прошли обыски

Об обысках, которые прошли в управлении экономической безопасности и противодействию коррупции красноярского ГУМВД РИА Новости проинформировал собеседник из региональных правоохранительных органов. Вместе с этим СМИ сообщают о задержании заместителя начальника отдела Евгения Мотина. Что касается причин, то, как сообщается, полицейских, занимающих высокие должности, подозревают в мошенничестве и получении взятки. От представителей МВД и ФСБ комментариев пока не поступало.