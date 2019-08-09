Экс-президент Киргизии Атамбаев арестован и помещен в СИЗО

Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев был арестован и помещен в СИЗО Государственного комитета Нацбезопасности, о чем в разговоре с РИА Новости проинформировал его адвокат Сергей Слесарев. Срок нахождения в изоляторе – до 26 августа. Соответствующее решение в экстренном режиме было принято судьей Первомайского районного суда Адылбеком Субанкуловым.

Как сообщается, Атамбаеву были предъявлены предварительные обвинения, связанные с делом о незаконном освобождении так называемого «криминального авторитета» Азиза Батукаева.