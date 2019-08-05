Япония завила о своем протесте из-за российских учений на Курилах

Токио заявил о своем протесте России из-за стрельб, которые проходят в рамках учений в районе острова Кунашир, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от генсека кабмина Японии Ёсихидэ Суга. Напомним, что этот остров японская сторона считает своим.

Суга сообщил, что власти страны ведут сбор информации об учениях, запланированные н этом острове в период с 5 по 10 августа. Он подчеркнул, что эти события не приемлемы и не отвечают позиции Токио.