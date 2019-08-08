Экс-президент Киргизии сдался властям

После нескольких неудачных попыток взять штурмом резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, он сам сдался правоохранительным органам.

Напомним, что местные власти не стали вводить чрезвычайное положение в стране, так как решили сначала дождаться правовой оценки действий сторонников экс-президента, которую должна предоставить генпрокуратура.

Ранее действующий глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего лидера страны в нарушении конституции и призвал провести соответствующие меры.

7 августа киргизский спецназ попытался задержать экс-главу страны Алмазбека Атамбаева, однако встретили активное сопротивление, в результате чего пострадало 50 человек. На следующий день была организована повторная попытка штурма, передает «Российская газета».