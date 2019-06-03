Британка получила письмо, отправленное 112 лет назад

В английском графстве Девон девушка получила по почте необычное послание, которое было отправлено еще в 1907 году.

Просматривая почту Michaela Webber обнаружила старинную открытку с изображением домов, построенных в конце 19 века в Плимуте.

Michaela была удивлена, получив открытку

Карточка была отправлена в канун Рождества 1907 года некой мисс Wiltshire, которая оказалась прежней владелицей дома.

В открытке некий господин по имени Albert извинялся перед Vie за то, что не сможет прийти к ней по причине плохого самочувствия: «Дорогая Vie, не разочаровывайтесь, если я не приду завтра, во вторник, так как чувствую себя ужасно. Надеюсь, дома все в порядке. Альберт...».

Открытка, адресованная мисс Wiltshire

Michaela решила выяснить, кто же был адресатом этого послания и в результате пришла к выводу, что это миссис Wiltshire, которая жила в ее доме с 1901 по 1990 г.

Webber собирается отыскать родственников предыдущей владелицы дома и вручить им старинное послание. Представители королевской почты заметили, что это письмо не могло потеряться на столь длительный промежуток времени, вероятно, оно было кем-то отправлено не так давно, пишет lenta.ru.