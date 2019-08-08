Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей

Во время заседания кабинета министров премьер России Дмитрий Медведев озвучил сумму, которая будет выделена на тушение пожаров, о чем ранее он заявлял на экстренном совещании в Красноярске. Так, премьер предлагает выделить из резервного фонда Правительства РФ порядка 6 млрд рублей. Причем Медведев отметил, что больше всего в денежных средствах нуждаются Красноярский край, Якутия и Иркутская область, так как в этих регионах складывается наиболее неблагоприятная ситуация с лесными пожарами.

Также, Дмитрий Медведев предложил выделить 600 млн рублей из правительственного фонда для помощи жителям Амурской области, которые пострадали от сильного паводка этим летом, пишет ТАСС.