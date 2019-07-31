Медведев пообещал выделить деньги на тушение пожаров в Сибири

Во время совещания в Красноярске, посвященного теме пожаров в регионе, премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал выделить денежные средства на тушение пожаров в Сибири. Так, согласно поручению премьера страны, денежные средства будут выделены из специального резервного фонда Правительства РФ. Средства будут направлены на увеличение ресурсов, которые привлечены к ликвидации пожаров в Сибири.

Известно, что планируется увеличить численность расчетов МЧС, участвующих в тушении возгораний, а также привлечь ресурсы Министерства обороны страны, пишет ТАСС.