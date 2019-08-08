Россияне стали больше читать

Согласно опросу, проведенному специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за прошедшие пять лет граждане России стали больше читать. Так, порядка 53% участников опроса заявили, что они читают книги. При этом пять лет назад так ответили только 45% опрошенных. Однако в прошлом году, читающих россиян было больше. 55% участников опроса, проводимого в 2018 году, сообщили, что они регулярно читают художественную литературу.

Самый большой процент читающих книги оказался среди молодежи 18-24 лет (83%), второе место заняли респонденты с высшим образованием (68%). Следом идут участники опроса в возрасте 25-34 лет (61%) и читающие женщины (59%), пишет РИА Новости.