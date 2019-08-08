В России запустили первую пилотную зону сети 5G

В России начала действовать первая пилотная зона связи пятого поколения (5G). Ее запустили компании Tele2 и Ericsson, а располагается новая зона связи на Тверской улице в Москве. Об этом рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, заявление которого размещено на официальном сайте компании.

Эмдин отметил, что данное событие приблизило наступление "эры 5G". Теперь, компания сможет более эффективно выполнять те задачи, которые ставятся в рамках программы "Цифровая экономика", а также помочь распространить сеть 5G на всю территорию России.

Тем не менее, ранее, вице-премьер России Максим Акимов сообщал, что были оценены те средства, которые придется потратить на создание сетей 5G в России. По его словам, общая сумма затрат может составить порядка 650 млрд рублей, пишет RT.