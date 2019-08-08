Совфед обвинил США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов рассказал, что ранее, комиссия сообщала о возможном вмешательстве из-за рубежа в выборы в России. И прогнозы оправдались. Климов подчеркнул, что выявлены попытки со стороны США оказать влияние на прошедшие выборы в Мосгордуму.

Также, он утверждает, что признаки иностранного вмешательства зафиксированы и во время акции протеста оппозиции, которая состоялась 27 июля и была организована в поддержку кандидатов в Мосгордуму, недопущенных до выборов по тем или иным причинам. Климов добавил, что учитывая то, как однобоко проходило освящение данного события в иностранных СМИ, является свидетельством желания раздуть из сложившейся ситуации скандал, пишет ТАСС.