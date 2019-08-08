Россиянам разрешат иногда работать из дома

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с инициативой разрешить россиянам иногда выполнять свои трудовые обязанности из дома. С такой рекомендацией они обратились в Министерство труда и социальной защиты.

Однако, для того, чтобы данная инициативы была принята, необходимо внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ (ТК РФ), так как в настоящее время сотрудники могут выполнять свою работу либо находясь в офисе, либо дистанционно. Совместного трудового графика в ТК РФ не предусмотрено.

При этом представитель Минтруда, комментируя предложение ОНФ, сообщил, что в ведомстве готовы поддержать любые инициативы, которые пойдут на пользу трудовым отношениям, пишет газета "Известия".