После взрыва в Северодвинске повысился уровень радиации

После того, как на полигоне в Неноксе, произошел взрыв реактивного двигателя ракеты, в Северодвинске повысился уровень радиации. Однако глава пресс-службы городской администрации Ксения Юдина сообщила, что увеличение радиационного фона было кратковременным.

В Министерстве обороны РФ заявили, что в результате этого чрезвычайного происшествия вредных выбросов и повышения уровня радиации зафиксировано не было.

На полигоне в Неноксе взорвался реактивный двигатель в ходе проведения испытаний жидкостной ракеты. В результате инцидента пострадало шестеро сотрудников ведомства и предприятия-разработчика, погибло два человека, сообщает «Российская газета».