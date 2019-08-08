Сельдяной король впервые приплыл к берегам России

В бухте Паллада жители Приморского края 5 августа на побережье нашли уникальную рыбу – сельдяного короля. По словам очевидцев, рыбу отпустили в море.

Владимир Раков, доктор биологических наук Дальневосточного отделения РАН заявил, что это первая встреча с сельдяным королем в российских водах. До этого случая данный вид рыбы в стране не был зарегистрирован.

Сельдяной король, или рыба-ремень – морское полуглубоководное животное, которое обитает в теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Имя этой рыбе дали рыбаки Норвегии, видевшие ее среди косяка сельди с «короной» на голове из лучей спинного плавника.

Раков добавил, что любой ихтиолог готов поехать на край света, лишь бы увидеть сельдяного короля. Эта находка, по словам биолога, уникальна, и теперь можно добавить во все справочники фауны России новый вид рыбы, пишет РИА Новости.