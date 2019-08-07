Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 АВГ, 23:40 МСК
USD (ЦБ)    65,0932
EUR (ЦБ)    72,8914

07 АВГ, 23:40 МСК
USD (ЦБ)    65,0932
EUR (ЦБ)    72,8914

Селфи могут измерить ваше кровяное давление

07.08.2019 22:36
Комментарии
Селфи могут измерить ваше кровяное давление

Селфи могут иметь жизненно важную цель для здоровья людей. В новом исследовании канадские ученые нашли способ точно измерить кровяное давление с помощью камеры вашего мобильного телефона, разработав технологию, известную как трансдермальная оптическая визуализация (TOI).

Оптические датчики на смартфонах могут фиксировать красный свет, отраженный от гемоглобина под нашей кожей, что позволяет TOI визуализировать и измерять изменения кровотока, согласно пресс-релизу, сопровождающему исследование.

Используя прозрачную природу кожи лица, исследователи смогли измерить кровяное давление 1328 взрослых канадцев и китайцев, сняв двухминутные видео их лиц на iPhone .

«Из видео, снятого этой технологией, вы можете увидеть, как кровь течет по разным частям лица, а через этот прилив и отлив крови по лицу вы можете получить много информации», - сказал Кан Ли, ведущий автор исследования и профессор в области прикладной психологии и развития человека в Институте образования в Онтарио.

Тем не менее профессор Ли заявил, что необходимы дополнительные исследования, чтобы убедиться, что измерения максимально точны, объяснив, например, что исследование не проверяло людей с очень темной или очень светлой кожей.

«Чтобы улучшить наше приложение, чтобы оно было пригодно для использования, особенно людям с гипертонией, нам нужно собрать от них много данных, что очень и очень сложно, потому что многие из них уже принимают лекарства», - пояснил Ли. «С этической точки зрения мы не можем сказать им, чтобы они не принимали лекарства, но время от времени у нас появляются участники, которые не принимают лекарства, чтобы мы могли таким образом получать людей с гипертонией и гипотензией».

По словам ученых, существует множество потенциальных применений этой технологии, включая предоставление медицинских услуг тем, кто проживает в отдаленных сельских районах, пишет FoxNews.

Комментировать (без регистрации)
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Дорогие клиенты». Как растет на черном рынке стоимость баз данных российских банков?

«Дорогие клиенты». Как растет на черном рынке стоимость баз данных российских банков?
Экономика

Свидетель Порошенко. Прокурор Украины рассказал о статусе экс-президента в 14 уголовных делах

Свидетель Порошенко. Прокурор Украины рассказал о статусе экс-президента в 14 уголовных делах
Политика

Молодёжное сотрудничество укрепит российско-азербайджанские отношения

Молодёжное сотрудничество укрепит российско-азербайджанские отношения
Интервью и комментарии

Ядерная угроза. Большинство россиян помнит о Хиросиме и половина боится ядерной войны

Ядерная угроза. Большинство россиян помнит о Хиросиме и половина боится ядерной войны
Исследования

Полет «Беркута». Какие возможности открыл самый необычный российский истребитель?

Полет «Беркута». Какие возможности открыл самый необычный российский истребитель?
Наука и технологии

В России будут предотвращать поджоги лесов, для Беларуси увеличат тариф на транзит нефти и другие новости

В России будут предотвращать поджоги лесов, для Беларуси увеличат тариф на транзит нефти и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы

В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы

В Кемеровской области инвестировали более 4 млрд рублей в развитие двух угольных разрезов

В Кемеровской области инвестировали более 4 млрд рублей в развитие двух угольных разрезов

Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения

Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения

В Томской области ученые разработали энергоэффективный метод бурения твердых горных пород

В Томской области ученые разработали энергоэффективный метод бурения твердых горных пород

Новости дня

22:15 Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
21:54 Цена на золото превысила $1500 за унцию впервые за шесть лет Цена на золото превысила $1500 за унцию впервые за шесть лет
21:42 Названы причины срыва госзакупок жизненно важных лекарств Названы причины срыва госзакупок жизненно важных лекарств
21:21 Годовая инфляция в августе составит 4,4-4,5% Годовая инфляция в августе составит 4,4-4,5%
20:38 Названы возможные кандидаты на пост посла США в России Названы возможные кандидаты на пост посла США в России
20:18 Главе Мосизбиркома может быть вынесен вотум недоверия Главе Мосизбиркома может быть вынесен вотум недоверия
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
19:37 В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом

Узнай, страна!

16:14 В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
11:58 В Кемеровской области инвестировали более 4 млрд рублей в развитие двух угольных разрезов В Кемеровской области инвестировали более 4 млрд рублей в развитие двух угольных разрезов
11:21 Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения
01 АВГ, 12:16 На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ» На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ»
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
29 ИЮЛ, 11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter