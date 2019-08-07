Селфи могут измерить ваше кровяное давление

Селфи могут иметь жизненно важную цель для здоровья людей. В новом исследовании канадские ученые нашли способ точно измерить кровяное давление с помощью камеры вашего мобильного телефона, разработав технологию, известную как трансдермальная оптическая визуализация (TOI).

Оптические датчики на смартфонах могут фиксировать красный свет, отраженный от гемоглобина под нашей кожей, что позволяет TOI визуализировать и измерять изменения кровотока, согласно пресс-релизу, сопровождающему исследование.

Используя прозрачную природу кожи лица, исследователи смогли измерить кровяное давление 1328 взрослых канадцев и китайцев, сняв двухминутные видео их лиц на iPhone .

«Из видео, снятого этой технологией, вы можете увидеть, как кровь течет по разным частям лица, а через этот прилив и отлив крови по лицу вы можете получить много информации», - сказал Кан Ли, ведущий автор исследования и профессор в области прикладной психологии и развития человека в Институте образования в Онтарио.

Тем не менее профессор Ли заявил, что необходимы дополнительные исследования, чтобы убедиться, что измерения максимально точны, объяснив, например, что исследование не проверяло людей с очень темной или очень светлой кожей.

«Чтобы улучшить наше приложение, чтобы оно было пригодно для использования, особенно людям с гипертонией, нам нужно собрать от них много данных, что очень и очень сложно, потому что многие из них уже принимают лекарства», - пояснил Ли. «С этической точки зрения мы не можем сказать им, чтобы они не принимали лекарства, но время от времени у нас появляются участники, которые не принимают лекарства, чтобы мы могли таким образом получать людей с гипертонией и гипотензией».

По словам ученых, существует множество потенциальных применений этой технологии, включая предоставление медицинских услуг тем, кто проживает в отдаленных сельских районах, пишет FoxNews.