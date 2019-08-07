Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 АВГ, 23:41 МСК
USD (ЦБ)    65,0932
EUR (ЦБ)    72,8914

07 АВГ, 23:41 МСК
USD (ЦБ)    65,0932
EUR (ЦБ)    72,8914

Названы причины срыва госзакупок жизненно важных лекарств

07.08.2019 21:42
Комментарии
Названы причины срыва госзакупок жизненно важных лекарств

Новая методика формирования максимальной цены контракта при госзакупках, с помощью которой Минздрав пытался выровнять закупочные цены на жизненно важные лекарства в регионах, оказалась неэффективной. Мало того, это привело к срывам госзакупок. Так, с начала года, число несостоявшихся тендеров увеличилось почти вдвое, достигнув отметки в 60,8 тыс. Причина проста, новый механизм формирования цен оказался невыгоден производителям, из-за слишком низкой начальной максимальной цены контракта. Так ситуацию прокомментировал заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков.

В настоящее время, в связи со сложившейся ситуацией, некоторым регионам России придется закупать жизненно важные лекарства на собственные средства, выделяемые из бюджетов субъектов РФ, иначе произойдет нехватка лекарств для обеспечения беспрерывного лечения пациентов, пишет Коммерсант.

Комментировать (без регистрации)
Годовая инфляция в августе составит 4,4-4,5%
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Дорогие клиенты». Как растет на черном рынке стоимость баз данных российских банков?

«Дорогие клиенты». Как растет на черном рынке стоимость баз данных российских банков?
Экономика

Свидетель Порошенко. Прокурор Украины рассказал о статусе экс-президента в 14 уголовных делах

Свидетель Порошенко. Прокурор Украины рассказал о статусе экс-президента в 14 уголовных делах
Политика

Молодёжное сотрудничество укрепит российско-азербайджанские отношения

Молодёжное сотрудничество укрепит российско-азербайджанские отношения
Интервью и комментарии

Ядерная угроза. Большинство россиян помнит о Хиросиме и половина боится ядерной войны

Ядерная угроза. Большинство россиян помнит о Хиросиме и половина боится ядерной войны
Исследования

Полет «Беркута». Какие возможности открыл самый необычный российский истребитель?

Полет «Беркута». Какие возможности открыл самый необычный российский истребитель?
Наука и технологии

В России будут предотвращать поджоги лесов, для Беларуси увеличат тариф на транзит нефти и другие новости

В России будут предотвращать поджоги лесов, для Беларуси увеличат тариф на транзит нефти и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы

В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы

В Кемеровской области инвестировали более 4 млрд рублей в развитие двух угольных разрезов

В Кемеровской области инвестировали более 4 млрд рублей в развитие двух угольных разрезов

Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения

Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения

В Томской области ученые разработали энергоэффективный метод бурения твердых горных пород

В Томской области ученые разработали энергоэффективный метод бурения твердых горных пород

Новости дня

22:36 Селфи могут измерить ваше кровяное давление Селфи могут измерить ваше кровяное давление
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
22:15 Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
21:54 Цена на золото превысила $1500 за унцию впервые за шесть лет Цена на золото превысила $1500 за унцию впервые за шесть лет
21:21 Годовая инфляция в августе составит 4,4-4,5% Годовая инфляция в августе составит 4,4-4,5%
20:38 Названы возможные кандидаты на пост посла США в России Названы возможные кандидаты на пост посла США в России
20:18 Главе Мосизбиркома может быть вынесен вотум недоверия Главе Мосизбиркома может быть вынесен вотум недоверия
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
19:37 В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом

Узнай, страна!

16:14 В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
11:58 В Кемеровской области инвестировали более 4 млрд рублей в развитие двух угольных разрезов В Кемеровской области инвестировали более 4 млрд рублей в развитие двух угольных разрезов
11:21 Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения
01 АВГ, 12:16 На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ» На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ»
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
29 ИЮЛ, 11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter