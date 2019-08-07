Названы причины срыва госзакупок жизненно важных лекарств

Новая методика формирования максимальной цены контракта при госзакупках, с помощью которой Минздрав пытался выровнять закупочные цены на жизненно важные лекарства в регионах, оказалась неэффективной. Мало того, это привело к срывам госзакупок. Так, с начала года, число несостоявшихся тендеров увеличилось почти вдвое, достигнув отметки в 60,8 тыс. Причина проста, новый механизм формирования цен оказался невыгоден производителям, из-за слишком низкой начальной максимальной цены контракта. Так ситуацию прокомментировал заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков.

В настоящее время, в связи со сложившейся ситуацией, некоторым регионам России придется закупать жизненно важные лекарства на собственные средства, выделяемые из бюджетов субъектов РФ, иначе произойдет нехватка лекарств для обеспечения беспрерывного лечения пациентов, пишет Коммерсант.