Зеленский пообещал, что на Украине будет проведена земельная реформа

Во время выступления на украинско-турецком бизнес-форуме в Турции глава Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2019 году будет проведена земельная реформа.

По словам Зеленского, земельная реформа обязательно будет проведена в этом году. Ожидается, что она поможет в 2020 году образовать рынок земли размером в 40 миллионов га.

Ранее Дмитрий Разумков, руководитель партии президента «Слуга народа» говорил о том, что партия согласна на создание рынка земельной собственности. Также он считает, что не стоит выносить этот вопрос на референдум.

Отмечается, что Всемирный банк и Международный валютный фонд высказались о необходимости узаконивания оборота украинской земли в условиях рынка. Также Украина и Всемирный банк подготовили законопроект, согласно которому предполагается введение земельного рынка сельскохозяйственного назначения, сообщает ТАСС.