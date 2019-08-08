Сенатор СФ заявил, что Крым вернется Украине только если Россия перестанет существовать

Украинские власти продолжают делать высказывания относительно перспектив принадлежности Крымского полуострова. Однако со стороны России они не находят понимания. Так, Владимир Джабаров, являющийся сенатором Совета Федерации, рассказал, в каком случае Крым может стать частью Украины. Как передает Газета.ру со ссылкой на RT, это произойдет только тогда, когда Россия перестанет существовать.

Таким образом он прокомментировал высказывание главы Украины Владимира Зеленского о том, что полуостров непременно снова станет частью украинской территории. Со своей стороны российский сенатор убежден, что к таким высказываниям не стоит серьезно относится.