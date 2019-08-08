В бундестаге напомнили о том, что немцы должны благодарить русских за объединение Германии
08.08.2019 13:26
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Германия не смогла бы объединиться без русских. Как передает РИА Новости со ссылкой на ZDF, с таким заявлением по местному телевидению выступил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики. Этим высказыванием он отреагировал на телепередачу Politbarometer, в эфире которой прозвучало сообщение о том, что жители Восточной Германии считают, что санкционный режим против России нужно ослабить. В то время как в Западной Германии такого мнения придерживается только 30%.
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